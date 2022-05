KUG Flores é o novo brunch da Baixa com uma carta pensada pelo chef Rui Paula

Depois do sucesso junto ao Palácio de Cristal, onde abriu em 2019, o KUG inaugurou agora no coração da cidade, em plena Rua das Flores, num espaço que se desdobra em muitos outros espaços. No rés-do-chão há uma esplanada de rua, uma loja de vinhos, um bar com cocktails e ainda um pátio interior para explorar. Subindo ao 4º andar, encontra uma sala de jantar com capacidade para 55 pessoas, um jardim urbano e ainda um miradouro de vistas desafogadas.

Em qualquer um destes lugares poderá pedir os pratos pensados pelo chef Rui Paula, que conquistou duas estrelas Michelin para a sua Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira. Quanto ao brunch, há duas opções, ambas a 29€. O brunch Flores é composto por croissant, compota, manteiga, queijo fresco, salpicão, ostras e framboesa, ovos Florentine e pinhão, e panquecas de matcha e coco.

Já o menu vegan inclui propostas como tártaro de beringela, coração de alface com vuna (uma alternativa vegetal ao peixe) e abacate, e panacota de açaí. Se preferir, pode pedir brunch à la carte, porque boas opções não faltam. Vai encontrar desde baos de costela teriyaki com pepino yutaka (11€) a bife tártaro com pipoca (13€). Conte ainda com cocktails de autor e uma carta com mais de 180 referências de vinho, de pequenos produtores, e um sommelier à disposição para o ajudar no que for preciso.

Rua das Flores, 135. 913638944. Seg-Dom 12.00-00.00.

