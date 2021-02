Kunchie, a marca portuense de bijuteria inspirada no mar

Brincos e colares, onde as conchas e as pedras naturais brilham, são a especialidade desta marca de acessórios artesanais.

"É uma marca de joalharia do mar, desenhada pela natureza – o nosso trabalho é fazer arte através do que ela nos dá", explica Inês Pais, a criadora da Kunchie. Tudo começou como um novo passatempo, durante o primeiro confinamento, em 2020, mas rapidamente percebeu que poderia tornar-se num negócio.

Em Agosto, Inês decidiu criar uma página de Instagram e transformá-la em loja online – é lá que estão em destaque as suas peças de bijuteria e acessórios. Pouco depois, no final do mês, rumou ao Algarve e foi vender as suas criações à beira-mar. Entretanto, voltou para o Porto e ao mundo online, mas garante que vai voltar às zonas de Tavira e Vale do Lobo, entre Maio e Setembro.

Coleccionar conchas é uma paixão que herdou da sua mãe e, ao longo dos anos, foi criando uma extensa colecção que agora utiliza em peças como brincos e colares. Muitas delas vindas de países como Cuba, México, Colômbia, Brasil e Tailândia.

Quando a estação fria começou, foi adicionando ao catálogo artigos com pedras naturais como quartzo, água-marinha, ágata, olho-de-tigre, lápis-lazúli e ametista. Inês decidiu até informar-se mais sobre o assunto e estudar os benefícios e propriedades deste tipo de pedras.

© DR Brincos da Kunchie

É tudo feito artesanalmente, mas Inês não trabalha sozinha – para a produção das peças da Kunchie, conta com a ajuda da sua mãe, a artesã Luzia Araújo. Usam materiais como aço inoxidável, mas também estão disponíveis para trabalhar prata, a pedido dos clientes. Cada peça é um artigo único, já que é feita por encomenda e à medida, a preços entre os 15€ e os 30€.

Em breve será lançada a colecção para a Primavera/Verão e Inês já está a pensar em expandir a marca para outros segmentos, como a decoração e o vestuário. Também está nos planos saltar do mundo virtual para o físico e vender em lojas multimarcas ou até num espaço em nome próprio. Chegar a outros países também está no horizonte. Esteja atento.

