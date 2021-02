Mel Jewel lança colecção de anéis em colaboração com Mariana Machado

Amigas de longa data, as criadoras da Mel Jewel, Luísa Pedro e Marta Cabido Sá, e a influencer Mariana Machado, sempre quiseram colaborar e criar uma colecção juntas. Em 2020, finalmente aconteceu, mas com o início do primeiro confinamento não foi possível lançar a colecção. Agora, quase um ano mais tarde, saiu finalmente a Special Edition by Mariana Machado.

Juntas criaram uma pequena colecção, lançada mesmo a tempo do Dia dos Namorados, que inclui apenas três anéis, onde é possível gravar a impressão digital da pessoa que mais gosta.

Pode optar entre um anel com um "design mais leve e fino", um anel de sinete de "linhas simples perfeitamente unissexo" ou um de sinete "statement e mais feminino", explicam as responsáveis pela marca. Todas as peças são feitas em prata 925 e os preços variam entre os 55€ e 95€.

© DR Os clientes recebem um kit para gravar a impressão digital na peça

Quanto à personalização da peça, depois de fazer a compra, recebe um kit em casa (como o da fotografia) com todas as instruções necessárias, para poder deixar a sua impressão num molde. Depois é só enviá-lo de volta e esperar que a marca portuense faça a sua magia.

Esta não é a primeira vez que a Mel Jewel faz peças deste género. Também existe a possibilidade de gravar impressões digitais em medalhas que serão, posteriormente, aplicadas num colar.

