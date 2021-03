La Nonna: o melhor da comida de conforto italiana no Porto

O plano era abrir um restaurante italiano, mas com a Covid-19 a ideia foi colocada em pausa. No entanto, Stefano Ficetola não se deixou demover e criou o La Nonna, um restaurante virtual, com entregas ao domicílio. "Tendo em conta a situação actual, achámos que seria interessante dar a possibilidade às pessoas de comerem os nossos pratos no conforto de casa", explica.

O negócio é completamente inspirado pela nonna (avó em italiano), que nasceu em Calabritto, uma aldeia perto de Nápoles, em Itália. "A comida dela trouxe-nos sempre conforto e boas memórias dos tempos em Itália e da relação que criámos com a comida", conta Stefano. A avó ensinou tudo o que sabia fazer à sua filha, Antonella, mãe de Stefano, e por isso é ela que está ao leme da cozinha deste projecto.

O menu é simples, conta com três momentos – antipasti, primi piatti e dolce – e está disponível no Facebook e no Instagram. Entre as opções encontra lasagna alla carne (a partir de 6,50€) feita com carne picada, molho de tomate, bechamel e mozarela, ou cannelloni di ricotta (a partir de 12€), com ricota, espinafres, molho de tomate, bechamel e mozarela. Os mais gulosos vão gostar de saber que também há tiramisù (4€ à fatia) para sobremesa. É provável que, em breve, sejam anunciadas novidades no menu.

É tudo feito com ingredientes frescos, maioritariamente provenientes de produtores locais, com a excepção de alguns essenciais, como o queijo, que tem mesmo de ser italiano. A comida chega a casa dos clientes pronta para ser colocada no forno, assim não se arrisca a receber o seu pedido com a temperatura errada.

Fazem entregas ao domicílio no Porto, em nome próprio, sem cobrar taxa. Se for necessário sair da cidade, fica por 2,50€.

