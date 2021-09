La Redoute abre loja de mobiliário e decoração no Porto

Depois de ter abandonado os icónicos catálogos, a La Redoute apostou no comércio online, mas no ano passado entrou numa nova fase. Em Outubro, foi inaugurada a primeira loja física em Portugal, na zona do Saldanha, em Lisboa. Este mês foi a vez do Porto. A marca francesa abriu as portas na Rua de Santa Catarina, em frente à Capela das Almas, no dia 4 de Setembro, com um espaço especializado nas últimas tendências de mobiliário e decoração.

A nova loja aposta nas linhas La Redoute Intérieurs e AMPM, as duas marcas que compõem a oferta de produtos para a casa. Quartos, salas de jantar e salas de estar são alguns dos ambientes criados para mostrar artigos como candeeiros, espelhos, serviços de mesa, toalhas e tapetes.

© DR La Redoute no Porto

Com uma dimensão de 215 metros quadrados, a nova loja apresenta uma selecção de artigos que é renovada com frequência, com preços de venda iguais aos do site e que acumulam com as promoções em vigor. Os clientes podem comprar as peças no local ou, no caso dos artigos mais volumosos, optar pela encomenda e entrega ao domicílio.

© DR La Redoute no Porto

“O Porto está no nosso roadmap desde o início”, afirma Paulo Pinto, CEO da La Redoute, citado em comunicado. “A aposta em mais um espaço traduz a necessidade que sentimos de uma maior aproximação física com o nosso público-alvo, numa altura em que o peso da nossa colecção dedicada à casa ganha maior dimensão. Os ambientes recriados em loja, elegantes e inspiradores, levam o consumidor a ‘sonhar o seu próprio espaço’, transpondo as nossas sugestões para as suas casas.”

© DR La Redoute no Porto

O espaço está em funcionamento tendo em conta as medidas de higiene e segurança exigidas pela Direcção-Geral de Saúde, podendo estar 16 pessoas em simultâneo no interior. A loja está aberta de segunda-feira a sábado, das 10.00 às 19.00.

La Redoute: Rua de Santa Catarina, 439 (Porto). Seg-Sáb 10.00-19.00.

