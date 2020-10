La Redoute inaugura primeira loja física em Portugal

Do papel para o digital, os 180 anos da francesa La Redoute contam muitas histórias, e os mais de 30 anos da marca em Portugal ficam agora marcados por uma nova fase: a abertura da primeira loja física por cá, que será dedicada às colecções de casa e desenhada a pensar nas famílias. O espaço abre esta quinta, dia 29 de Outubro, nas Avenidas Novas.

O pináculo – e quem não se lembra – da La Redoute sempre foram os catálogos. Ainda hoje quando se fala na marca sente-se o saudosismo dos tempos idos. Dos tempos em que o calhamaço entrava pela caixa de correio adentro e das horas que se passavam a folhear de trás para a frente as novidades da estação, a dobrar os cantos das folhas, a fazer as encomendas por telefone, enfim. O universo das compras por correspondência, em modo analógico, deu lugar ao online, sendo uma das primeiras marcas a ter e-commerce em Portugal. Agora a história é outra e é palpável.

“Numa altura em que as marcas estão a investir no caminho inverso e apostar cada vez mais no online e nas estratégias digitais, onde já somos fortes porque é lá que estamos, nós optámos por ir num caminho diferente”, explica Dora Sousa, responsável de media e comunicação da marca. “Queremos proporcionar ao consumidor a melhor experiência possível seja qual for o canal de compra. Sentíamos falta já há algum tempo de ter um espaço físico”.

Gabriell Vieira

O universo La Redoute toca em todos os pontos: mulher, homem e criança, mobiliário e decoração. Este espaço, porém, acolhe apenas as duas últimas categorias, sob as insígnias já conhecidas da marca: a colecção AM.PM. e a colecção La Redoute Intérieurs, ambas desenhadas “em torno das necessidades do dia-a-dia de uma família”.

A loja, que dá outro alento ao comércio de rua nas Avenidas Novas, foi pensada inicialmente para ser num centro comercial. As circunstâncias actuais trocaram as voltas à marca, mas deram-lhe mais metros quadrados para ocupar. O espaço, de 400 metros quadrados, reparte-se por dois pisos harmoniosamente decorados com as mobílias da marca, estando dividido por ambientes de sala de estar, quarto e sala de jantar.

Gabriell Vieira

A linha AM.PM ocupa grande parte da entrada da loja até ao corredor do fundo, onde já se vislumbram peças decorativas mais caseiras, como a loiça ou as almofadas. Esta colecção é pensada para ser mais premium, quase como se de peças de autor se tratassem, mas a um preço menos proibitivo.

No andar de baixo da loja encontra-se toda a linha La Redoute Intérieurs, bem conhecida pelos seus têxteis – muitos deles até fabricados em Portugal. Almofadas, mantas, cestos, aparadores, tapetes, cadeirões, atoalhados, espelhos ou vasos. Neste piso há ainda uma zona dedicada apenas aos quartos das crianças, com roupa de cama e decoração.

Gabriell Vieira

Com um espaço físico é assim possível ver ao vivo muitas das referências que dantes só eram visíveis pelo ecrã do computador, dando um porto seguro aos mais cépticos das compras online. “Estamos há 32 anos em Portugal por isso temos acompanhado pelo menos já duas gerações de consumidores e existe, portanto, confiança na marca, existe o sentimento de que se algo correr menos bem as pessoas sabem que estamos aqui”, refere. “Conseguimos acompanhar, durante todo este tempo, as necessidades do consumidor e a loja é uma prova disso”.

Na loja está apenas uma pequena amostra das milhares de referências que existem no site. Apesar de não ser possível recolher encomendas, é possível encomendar a partir da loja qualquer produto que esteja exposto, mas não esteja disponível na cor ou nas quantidades desejadas, e mais tarde recebê-lo no conforto do lar. “Isso acontece sobretudo com os sofás, que são peças maiores. O cliente pode vir à loja, ver o sofá em verde mas querer o cor-de-rosa – aqui pode encomendá-lo directamente para receber em casa”, diz Dora.

Rua António Enes, 25A (Avenidas Novas). Seg-Sáb 10.00-19.00.

+ As novas lojas em Lisboa que tem mesmo de conhecer

+ Leia já, grátis, a Time Out Portugal desta semana