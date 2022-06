“La Vie en Rose”: WOW organiza uma soirée onde a região francesa de Provence é a inspiração

No próximo dia 4, há música francesa, lavanda a pairar no ar e queijos, enchidos e rosés a animar o fim do dia.

No próximo dia 4 vai ser “à Grande e à Francesa”. O WOW vai organizar uma soirée onde o estilo de vida bucólico e campestre de Provence serve de inspiração. O “La Vie en Rose”, que foi buscar o nome à célebre música interpretada por Édith Piaf, começa às 19.00 e estende-se até à uma da manhã no restaurante VP.

Sentado na esplanada com vista para o Douro, inspire o cheiro a lavanda que paira no ar. Esta região francesa é conhecida pelos seus imensos campos de perder de vista com plantações desta flor violeta. Prove os queijos e os vinhos franceses e trauteie canções conhecidas de grandes nomes da Chançon Française, como Django Reinhardt, Édith Piaf, Charles Trenet e ZAZ, que serão interpretados pelos La Vie en Swing, conjunto de músicos que vão estar a cantar e a tocar ao vivo. O resto da noite ficará a cargo do DJ Paulo Arbiol, que continuará nos temas franceses, dos mais clássicos aos mais actuais.

Quanto ao menu, servido em estilo bufete, conte com várias saladas, queijos e enchidos, todos tipicamente franceses, ostras, mexilhões e sopas frias. Seguem-se, depois, pratos como vitela assada a baixa temperatura; robalo com manteiga, limão, alcaparras e croutons; batata gratinada com queijo; ratatouille e quiche lorraine. Para terminar em beleza, atire-se às sobremesas. Mousse de chocolate, tarte de limão ou de maçã, bolo de café e os famosos crepes Suzette, que vão estar a ser preparados ao vivo, são algumas das opções.

Para beber, aconselham o AIX Rosé, um vinho originário de Côtes de Provence, mas haverá muito mais com o que brindar. O bilhete custa 50€, com tudo incluído e as reservas já estão disponíveis online.

