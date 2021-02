Lago dos jardins do Palácio de Cristal vai ser reabilitado

As obras começam esta segunda-feira e deverão terminar no final de Abril deste ano. Os jardins do Palácio de Cristal encontram-se actualmente encerrados.

A Câmara Municipal do Porto anunciou que o lago dos jardins do Palácio de Cristal será alvo de um projecto de reabilitação. A empreitada representa um investimento municipal de cerca de 131 mil euros e deverá ficar pronta no final de Abril deste ano. Está a cargo da empresa municipal de Gestão e Obras do Porto – GO Porto e poderá ser acompanhada neste link.

A obra visa a impermeabilização geral do lago e o tratamento de fendas e fissuras. Serão também executadas novas infra-estruturas hidráulicas, com a instalação de dois novos colectores – um para águas residuais e outro para águas pluviais e respectivas caixas. Além disso, os muros vão ser reforçados, através da realização de novos troços nas zonas afectadas pelas raízes de árvores de grande porte.

Os jardins e áreas circundantes do Palácio de Cristal têm sido alvo de melhorias implementadas pela Câmara do Porto, nomeadamente a requalificação do Jardim Émile David, que devolveu o seu traçado original desenhado há mais de 150 anos, ou a intervenção na envolvente ao Palácio, com o redesenho e pavimentação do passeio da Rua de D. Manuel II, reorganização das áreas verdes e de mobiliário urbano.

