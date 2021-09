Leituras no Mosteiro estão de volta com libretos de ópera

As sessões regressam ao Mosteiro de São Bento da Vitória, com entrada livre.

Há novidades na agenda da cidade: as Leituras no Mosteiro estão de volta ao Mosteiro de São Bento da Vitória. Para já, existem sessões marcadas para 21 de Setembro, 19 de Outubro, 16 de Novembro e 21 de Dezembro, todas de entrada gratuita.

Para esta temporada, o texto dramático cede lugar aos libretos de ópera, "forma literária olhada com relutância, que têm em comum a ideia de renovação ou a afronta a hierarquias e a ideologias estabelecidas", lê-se em comunicado. Nesta terça-feira, 21 de Setembro, vai poder ouvir a Ascensão e Queda da Cidade Mahagonny, uma ópera que estreou em 1930, com libreto de Bertolt Brecht. A actividade é coordenada por Nuno Cardoso e Paula Braga, com início marcado para as 19.00.

A próxima leitura acontece a 19 de Outubro, à mesma hora, com O Ouro do Reno, de Richard Wagner. Inserido na tetralogia d'O Anel do Nibelungo, este texto "pode ser interpretado como uma alegoria do capitalismo, alimentando-se não só das epopeias medievais germânicas, mas também da filosofia "revolucionária" de Feuerbach".

Já a 16 de Novembro, será a vez de explorar Amor de Perdição - Libreto, de António S. Ribeiro, que foi construído a partir do romance de Camilo Castelo Branco. "A obra autodenominou-se 'drama musical para cantores, actores e músicos', sinalizando a performatividade das palavras ditas e cantadas", explica a organização, em comunicado.

No dia 21 de Dezembro, a dramaturgia contemporânea em língua portuguesa vai ser a protagonista das sessões, com a leitura de textos criados no Laboratório END, uma das iniciativas-satélite dos Encontros de Novas Dramaturgias. Em 2022, a iniciativa do Centro de Documentação do TNSJ vai destacar diferentes dramaturgos, entre "autores jovens e menos jovens, emergentes ou consagrados, portugueses, brasileiros e afrodescendentes".

Apesar de gratuita, esta actividade tem um limite de 40 pessoas, por isso, é necessário fazer inscrição prévia. Pode consultar a programação completa online.

