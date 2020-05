Depois de J.K. Rowling ter declarado que nunca visitou a Lello, a livraria portuense reagiu através de uma carta aberta e convidou a autora de Harry Potter a fazer uma visita.

J.K. Rowling viveu no Porto no início dos anos 1990, o que terá levado a supor que a Livraria Lello tivesse servido de fonte de inspiração para a saga Harry Potter. Mas no dia 21 de Maio a autora afirmou no Twitter que nunca visitou e nem sequer sabia da existência da livraria: "Nunca visitei esta livraria no Porto. Nem sequer sabia da sua existência! É linda e quem me dera que a tivesse visitado, mas não tem nada a ver com Hogwarts!"

A reacção da Lello chegou no dia da sua reabertura, a 30 de Maio. A livraria redigiu uma carta aberta "a alguém que nunca visitou a Livraria Lello (mas gostaria de o ter feito)". A carta, assinada pela administração, começa por dizer que "foram os leitores da Livraria Lello que fizeram desta livraria uma obra aberta". "Ao visitar a Livraria Lello, milhões de leitores de J.K. Rowling descobriram também o universo de Harry Potter e ninguém os pode impedir desse espanto mágico", continua a carta.

A Livraria Lello "agradece a simpatia de J.K. Rowling" e convida-a a "cumprir esse desejo recíproco com o mesmo espírito com que a cidade de Liverpool recebeu os Beatles depois de eles se terem tornado famosos em Londres".

A Lello reabriu no dia 30 de Maio e até 30 de Junho poderá visitá-la gratuitamente, mediante inscrição. As visitas serão acompanhadas por livreiros, que vão contar as histórias da livraria. As inscrições são feitas online e já se encontram abertas para os dias 7, 10, 11 e 12 de Junho.

