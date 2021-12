Let it Shine: a colecção que junta a influencer Francisca Flores e a marca portuguesa La Mamounia

O resultado desta colaboração são três peças pensadas para a época festiva, inseridas na colecção 'Let it Shine'.

Nos dias de hoje, as colaborações entre influencers e marcas de roupa nacionais (e internacionais) são cada vez mais comuns. A mais recente novidade desse universo é a colecção cápsula – com peças para a época festiva – lançada pela La Mamounia, em parceria com a portuense Francisca Flores.

A ligação entre a marca e a influencer não é recente. Mesmo antes do lançamento, Francisca era uma presença assídua no Instagram da La Mamounia, o que tornou a decisão de criar uma colecção em conjunto fácil. Como está quase na altura das festas, nomeadamente o Natal e a Passagem de Ano, arranjaram o pretexto perfeito para criar três peças "cheias de brilho, versáteis, elegantes e fáceis de conjugar, desenvolvidas a pensar na mulher", lê-se em comunicado.

Baptizada com o nome Let It Shine, a linha inclui um macacão preto (110€), uma saia (99€) e um body (89€), ambos dourados, à venda separadamente, ou em conjunto (170€). Todas as peças, desenhadas por Francisca Flores, são feitas em Guimarães, com "materiais confortáveis" como o lurex, para poder aproveitar estes "momentos da melhor forma – confortável e elegante".

Caso não conheça a La Mamounia, fique a saber que se trata de uma marca portuguesa, fundada em 2016, por duas amigas que "pretendiam oferecer ao mercado peças acima de tudo versáteis e irreverentes". Dois anos depois, criaram uma loja online, onde pode comprar o catálogo completo, incluindo esta colecção especial, assinada pela influencer portuense.

