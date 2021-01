Leya junta-se à Glovo para entregas imediatas de livros ao domícilio

As livrarias de Lisboa, Porto, Aveiro e Viseu, do grupo LeYa, já estão abertas na aplicação Glovo, para entregas imediatas de livros nestas quatro cidades. O acesso ao serviço, que é idêntico a qualquer outra utilização da plataforma, pretende ajudar os leitores a manter as suas estantes bem recheadas mesmo durante um novo confinamento.

Este novo serviço de entrega imediata ao domicílio, com uma sobretaxa por pedidos de valor inferior a 10€, arrancou nas cidades onde a LeYa tem livrarias, nomeadamente, a Buchholz em Lisboa, a Latina no Porto, a LeYa em Viseu e a LeYa em Aveiro. A selecção de livros disponível abrange títulos da LeYa, mas também de outras editoras do mercado, que nas últimas semanas têm estado nas listas dos mais vendidos em Portugal.

Para aceder ao serviço, na aplicação móvel ou para browser da Glovo, basta escolher a morada de entrega e procurar por LeYa na barra de pesquisa. Depois de encontrar a página da livraria da sua região, poderá escolher os livros que deseja comprar. Se quiser, poderá até seleccionar a categoria do produto por género literário: BD/Manga/Ilustração, Ciências, Ficção Infantil/Juvenil, História/Política, Literatura, Não Ficção Infantil/Juvenil e Vida Prática/Lazer/Actualidades.

Em Dezembro passado, o grupo LeYa lançou o LeYa Express, para entregas em menos de duas horas e com portes gratuitos na Grande Lisboa e na Linha de Cascais, e prometeu que o serviço chegaria a outras cidades já em 2021.

+ As livrarias do Porto que entregam livros em casa

+ Subscreva a nossa newsletter para receber as novidades e o melhor da sua cidade