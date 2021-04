Liga MEO Surf está de volta ao Porto em Maio

Mais uma vez, a Liga MEO Surf, uma das competições mais importantes da modalidade, vai contar com uma etapa na Praia Internacional do Porto, a poucos metros do Parque da Cidade. Com o nome Joaquim Chaves Saúde Porto Pro, a etapa vai acontecer entre 7 e 9 de Maio.

O campeonato, dividido em cinco fases, vai passar pelo Porto pelo 16.º ano consecutivo, e a etapa portuense é central e essencial nas lutas pelos títulos. Além disso, as ondas portuenses também vão servir para preparar os atletas da Selecção Nacional que, no mesmo mês, disputam as últimas vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Mundial ISA de El Salvador.

© DR Calendário de provas

Antes de chegar cá, a competição vai ter lugar na Figueira da Foz, no próximo fim-de-semana. Ainda estão por marcar duas etapas, as finais, e a Associação Nacional de Surfistas (ANS), uma das instituições organizadoras, está a trabalhar com diferentes municípios – de Sintra e Cascais – para conseguir marcar as restantes provas nas melhores datas possíveis.

Vai poder acompanhar as provas dos surfistas em directo na Sport TV, na página de Facebook da MEO Desporto, na posição 810 na grelha de canais MEO e nos canais da ANS.

A Liga MEO Surf 2021 é organizada pela ANS e a Fire!, com o apoio das Câmaras Municipais do Porto e de Matosinhos, e o apoio técnico da Onda Pura e da Federação Portuguesa de Surf.

