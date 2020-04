Livraria Flâneur faz vendas solidárias para apoiar os sem-abrigo

Numa altura em que ler é a melhor forma de escapar ao confinamento e isolamento, a Flâneur abraçou uma causa solidária. Sempre que a livraria vender um livro de edição própria, vai oferecer a totalidade do valor à Casa – Centro de Apoio ao Sem Abrigo.

"Nestes tempos difíceis, mas também de oportunidade de aprender, os nossos leitores e amigos nunca nos abandonaram. Fizeram-se amigos da Flâneur, encomendaram-nos livros para receberem nas suas casas e oferecerem aos seus, cuidaram de nós com gestos e palavras de uma generosidade sem fim. Queremos partilhar com os outros este amor que recebemos", dizem os donos da livraria portuense nas redes sociais.

"Nestes tempos, quem já estava desprotegido, ficou mais ainda. Quem dava tempo ao outro, passou a dar o tempo com o risco de dar até a vida. Por isso, sempre que vendermos um livro editado por nós vamos oferecer a totalidade do valor à Casa - Centro de Apoio ao Sem Abrigo. Esperamos que esta experiência nos deixe a todos mais atentos. Deixamo-vos o desafio de, sendo possível, poderem contribuir para o bem da comunidade. Se esse contributo for em forma de livro, teremos todo o gosto em fazê-lo chegar até si e em entregar o valor à Casa", acrescentam.

Os livros editados pela Flâneur são três: Criança e Rosa de Gennady Aygi, Na Presença da Ausência de Mahmoud Darwich e a Antologia Poética de Carl Sandburg. Agora, como no início da sua feliz história, a Flâneur anda de porta em porta a entregar os livros de bicicleta, em embrulhos amorosos, na zona do Porto, Gaia e Matosinhos. Os pedidos de encomendas podem ser feitos através do site, Facebook, Instagram, por telefone (916961281 / 912110954) ou pelo email livraria@flaneur.pt. Se quiser ajudar a livraria, pode ainda optar pelo programa “Amigos da Flâneur”, que consiste num apoio financeiro de 12€ que dá direito a 5% de desconto em todos os livros.

