Livraria Lello abre o primeiro drive thru livreiro do mundo

Nem a Guerra Colonial, nem as revoluções nacionais ou as duas Guerras Mundiais conseguiram fechar a Livraria Lello nestes 114 anos de existência. Até que este ano chegou o novo coronavírus. Contudo, na quarta-feira 1 vai abrir “o primeiro drive thru livreiro do mundo”, através do qual vai oferecer livros.

Cumprir a sua missão de “pôr o mundo inteiro a ler sempre que haja mundo, leitores e o que ler” é o grande objectivo da iniciativa, que funcionará, por tempo indeterminado, de segunda a sexta-feira entre as 10.00 e as 12.00. Para isso, tudo o que tem de fazer é inscrever-se até às 18.00 do dia anterior através do email info@livrarialello.pt, que deve incluir o nome, morada, email e contacto telefónico.

O Livro da Selva, de Rudyard Kipling, O Principezinho, de Saint-Exupéry, As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, Romeu e Julieta, de William Shakespeare, Os Maias, de Eça de Queiroz, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, são alguns dos títulos que vai poder adquirir a partir de quarta-feira. O livro a ser oferecido será anunciado, antecipadamente, no site e nas redes sociais da Lello.

A entrega das obras estará a cargo de um colaborador da instituição portuense, que cumprirá todas as normas de segurança e higiene, e entregará os livros directamente na janela dos carros dos leitores que tenham agendado essa entrega.

