Livraria Lello celebra aniversário com entrada livre, oferta de livros e novos projectos

A livraria mais bonita do mundo está de parabéns. Nesta quarta-feira, 13 de Janeiro, a Lello vai abrir as portas para celebrar 115 anos e revelar os projectos que vai desenvolver este ano – entre eles, a criação de um novo espaço cultural.

Depois de encerrar no dia 5 de Janeiro para preparar o seu aniversário, a Lello vai reabrir na véspera de um novo confinamento para celebrar os 115 anos da livraria. Nesta quarta-feira, dia 13 de Janeiro, as portas abrem ao público entre as 12.00 e as 18.00.

Os primeiros 115 visitantes vão receber gratuitamente o livro O Feiticeiro de Oz, editado pela Lello, uma adaptação do texto original de L. Frank Baum por Adélia Carvalho, com ilustrações de Gonçalo Viana. A entrada será gratuita, mas cumprirá "escrupulosamente todas as normas de segurança e higiene sanitárias" da Direcção-Geral de Saúde, garante a livraria.

Antes disso, decorre de manhã a cerimónia de aniversário, que poderá acompanhar online neste link a partir das 10.30. Haverá um momento musical preparado especialmente para esta celebração, com Marisa Liz e Tiago Pais Dias dos Amor Electro a interpretar o tema "Over The Rainbow", do filme O Feiticeiro de Oz. Serão também revelados alguns dos projectos que a Lello vai desenvolver durante este ano, como a criação de um novo espaço cultural.

Este ano, a empresa quer apostar no livro como "um bem de primeira necessidade", dar visibilidade às livrarias e contribuir para "aumentar a oferta cultural e turística da cidade do Porto". "Em 2021, teremos ainda mais voz. Acreditaremos ainda mais no livro, nas livrarias, nos leitores e nos autores e na Livraria Lello como a casa de todos eles, em que todos se encontram", diz a administradora, Aurora Pedro Pinto, em comunicado.

