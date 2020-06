Livraria Lello compra Teatro Sá da Bandeira para projecto multicultural

A Livraria Lello comprou o Teatro Sá da Bandeira em Maio do ano passado, mas a escritura foi celebrada entre a autarquia e a livraria nesta terça-feira. A Lello promete obras de restauro e um projecto que vai manter a função cultural do Teatro.

A Livraria Lello formalizou a compra do Teatro Sá Bandeira por 3,5 milhões de euros, com a assinatura da escritura. O edifício, classificado como Monumento de Interesse Público, foi adquirido em hasta pública em Maio de 2019, com a salvaguarda de que o teatro cumprirá a sua função cultural.

"Vimos uma oportunidade onde muitos encontraram uma ameaça. Temos de respeitar a alma do Teatro Sá da Bandeira e dedicar aquele monumento à cultura. Com a história de felicidade e sucesso que a Lello conhece, manter um ícone faz parte de aceitar a sua vocação primeira", afirmou Aurora Pedro Pinto, presidente do Conselho de Administração da Livraria Lello, citada pela Agência Lusa.

Aurora Pedro Pinto assegurou que a experiência adquirida pela Lello na área cultural será empreendida na valorização do Teatro Sá da Bandeira, mas não deu ainda detalhes sobre o projecto que está a ser pensado para o espaço. "Não vou definir aqui em concreto situações e tipologias de espectáculos porque é um projecto grande, que ainda está a ser estruturado, e a seu tempo daremos conta com o pormenor necessário. É ligado à cultura, isso é que é importante", disse.

O edifício vai sofrer obras de restauro e conservação, repondo o seu estado original. "Já estamos a trabalhar na estruturação do que lá queremos fazer. Vamos agora começar a pensar inclusive em arquitectos, em entidades que nos possam ajudar a transformar o Teatro Sá da Bandeira numa jóia ainda mais única do que aquilo que ela é", disse, sem adiantar datas.

O sonho da Lello é, contudo, maior do que a "união destes dois monumentos centenários no Porto". "Como somos um pouco loucos, temos um sonho muito grande", refere Aurora Pinto. "Esse sonho passará por criar um conjunto de patrimónios ligados à cultura e que permitam que a cidade do Porto seja visitada e eleita como ponto de visitação pelo lado cultural e patrimonial."

