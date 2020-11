Livraria Lello lança colecção infantil com ilustrações de artistas portugueses

The Little Collection vai estar à venda a partir de sábado, 21 de Novembro, o mesmo dia em que a Livraria Lello inaugura as suas montras e decoração de Natal.

A Livraria Lello, uma das mais emblemáticas do país, escolheu cinco clássicos da literatura infanto-juvenil e convidou cinco artistas portugueses para os ilustrar. O lançamento desta The Little Collection está marcado para sábado, 21 de Novembro, assim como a inauguração de Sweet Dreams, a instalação natalícia nas montras, que se inspira nas personagens das histórias intemporais de Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Tom Sawyer, O Livro da Selva e O Feiticeiro de Oz.

“A cultura é um dos sectores mais afectados pela actual crise mundial, por isso é especialmente crucial apostar nos artistas e autores portugueses”, defende a administradora Aurora Pedro Pinto.

Livraria Lello

Em Alice no País das Maravilhas, as ilustrações são de Sandra Sofia Santos, que reinterpreta a personagem principal e contraria a imagem frágil normalmente retratada através de cores fortes e um traço geométrico e marcado. Já em Peter Pan, Cátia Vidinhas optou por uma visão romântica, com atenção ao detalhe, onde o protagonista é feito de folhas.

Nas aventuras de Tom Sawyer, ilustradas por Sérgio Condeço, é o lado mais divertido a sobressair, com ênfase nas cores, um traço simples e “deturpação de algumas formas corporais”. Mais animalesco é o traço de Evelina Oliveira, que brinca com diversas texturas para contar a história de Mogli, de O Livro da Selva.

Por último, mas não menos importante, Gonçalo Viana explora as formas dos personagens de O Feiticeiro de Oz, “nomeadamente através da associação a objectos específicos, a cidades, aos pormenores das paisagens e dos caminhos”.

Com traduções em português, inglês, espanhol e francês, a adaptação dos textos é da premiada Adélia Carvalho, fundadora da livraria Papa-Livros e da editora Tcharan. Perfeitas para ler em voz alta, as histórias são especialmente apropriadas para crianças dos seis aos dez anos.

The Little Collection. 14,90€/uni. Encomendas online através de e-mail (info@livrarialello.pt).

