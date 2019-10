Longa vida ao Shopping Center Brasília que terá nova imagem e conceito

Ao celebrar o 43º aniversário, o Shopping Center Brasília surge com a perspectiva de uma nova imagem, conceito e posicionamento. Agora, sob o mote Faz Parte, pretende tornar-se num espaço alternativo e mais ligado ao comércio tradicional.

A mudança vai ser feita ao longo do próximo ano, com diferentes intervenções. Os primeiros passos foram retirar as palavras shopping center do nome e criar uma nova imagem, respeitando a palete de cores originais. O objectivo é que o Brasília seja agora um espaço dedicado ao comércio exclusivo e a uma cultura alternativa. Isto é, quer apostar em lojas não massificadas e de nicho, como garrafeiras, lojas de arte, mercearias, chocolatarias e em marcas sustentáveis e zero waste.

Além disto, foi lançado o concurso A Tua Ideia Faz Parte, que irá envolver a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e a Escola Superior de Artes e Design. Os alunos vão apresentar as suas ideias para o espaço durante o ano lectivo de 2019/2020 e o vencedor irá receber um prémio de 4.500€. O projecto de requalificação servirá para renovar os espaços comuns da galeria comercial e já foi aprovado um valor de 500.000€.

Algumas das melhorias previstas são: nova iluminação, conectividade wi-fi de última geração, reorganização do espaço, novas áreas comuns, novo website e melhores acessos ao centro comercial.

