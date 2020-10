Los Buenos é a nova taqueria do NorteShopping

O The CookBook, espaço de restauração do NorteShopping, está cada vez mais bem servido de comida do mundo. Com a abertura do Los Buenos, do grupo Plateform, a gastronomia mexicana já está representada.

"Criámos esta marca a pensar nos amantes de comida mexicana que procuram uma refeição rápida e de qualidade. É a primeira aposta em contexto de centro comercial nesta gastronomia que já fazia parte do portfólio da Plateform", afirma Rui Sanches, CEO da Plateform.

Para comer há tacos, burritos e quesadillas, três clássicos da comida de rua mexicana, a que se juntam nachos, molhos e bebidas em modo refill. Os menus variam entre os 6,95€ e os 9,95€, dependendo da proteína, que pode passar pelo frango grelhado ou marinado, carne de vaca ou porco, pescada, camarão ou alternativas vegetarianas. Por mais 2€ pode pedir os churros caseiros com doce de leite para sobremesa.

O Los Buenos está disponível para entregas através das plataformas UberEats e Glovo e também para take-away.

© DR Los Buenos

