Lousada está a instalar caixas para abrigar aves e morcegos

A Mata de Vilar é um espaço florestal contínuo, localizado na freguesia de Vilar do Torno e Alentém, em Lousada. Tem uma área de 14 hectares, uma rede de caminhos e uma grande variedade de fauna e flora. Antes da sua reabertura ao público, que deverá acontecer em breve, estão a decorrer trabalhos que visam melhorar a visita das pessoas e a vida dos animais que aqui habitam.

As obras incluem o restabelecimento da antiga linha de água que atravessava o Vale das Faias, a transformação da antiga pedreira num charco para a vida selvagem, a construção de um anfiteatro de madeira morta e de estruturas de visitação – um Centro de Interpretação, um Banco de Sementes e um viveiro pedagógico. De forma a melhorar o habitat da fauna selvagem, foram colocadas 60 novas caixas-ninho para aves e oito caixas-abrigo para morcegos.

© Câmara Municipal de Lousada As caixas-ninho e abrigos foram colocados sem danificar as árvores

"A instalação de ninhos artificiais, como as caixas-ninho, representa um contributo adicional para a fixação de espécies que tendem a ocupar e nidificar neste tipo de ninhos, tais como chapins, trepadeiras, carriças e ainda pequenos turdídeos como tordos, melros, rabirruivos ou piscos. As aves de rapina nocturnas e os morcegos também beneficiaram deste trabalho, pelo que poderão encontrar na Mata novos locais para repouso e/ou nidificação", refere a Lousada Ambiente.

As caixas-ninho e os abrigos foram cuidadosamente colocados, com materiais que não danificam as árvores. Ao longo dos próximos anos, serão alvo de monitorização, limpeza e manutenção. Se tiver um jardim ou terreno e quiser colocar caixas-ninho para promover a biodiversidade local, pode pedir uma – descubra todas as informações no site da Câmara Municipal de Lousada.

