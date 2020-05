As acções de plantação decorrem com voluntários

Lousada está cada vez mais verde. Pelo menos desde 2016, altura em que iniciou o projecto "Plantar Lousada", e que já permitiu, nestes quatro anos, ver nascer mais de 55 mil novas árvores nos espaços verdes do município.

De acordo com um comunicado, a concretização destes números só foi possível graças à ajuda de voluntários. O projecto contou com a ajuda de "5500 plantadores voluntários e de mais de 70 instituições. No total, o trabalho voluntário ultrapassa já as 12 mil horas", descreve o município.

Além da plantação de árvores em terrenos da autarquia, o projecto estende-se aos jardins dos munícipes. Isto porque a Câmara tem outros dois projectos – "Plantar Lousada no Natal" e "Plantar Lousada no seu quintal" –, através dos quais oferece árvores nativas à comunidade para que as plantem nos seus próprios jardins ou terrenos. A autarquia ofereceu ainda 25 mil árvores a outros projectos de reflorestação das regiões norte e centro, sobretudo em áreas mais afectadas pelos incêndios, como Tondela, Arganil e Vouzela.

O "Plantar Lousada" regressa ainda este ano, com acções de plantação no Outono para fazer ultrapassar os números actuais. Caso queira tornar-se voluntário, acompanhe toda a informação na página oficial do projecto. Boas plantações.

