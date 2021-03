Lousada vai ter um parque ecológico de moinhos

O Parque Molinológico de Pias vai estar integrado na Paisagem Protegida Local do Sousa Superior (PPLSS), englobando um conjunto de moinhos e casas de moleiro, bem como dependências agrícolas e uma serração hidráulica. O município de Lousada adquiriu seis hectares de terreno na freguesia de Pias, junto ao rio Sousa, onde se incluem os denominados Moinhos de Pias.

O projecto de reabilitação e de intervenção arquitectónica deste espaço, orçado em cerca de um milhão de euros, já foi adjudicado. A intervenção prevê a renovação dos espaços existentes, de forma a que cumpram "funções inovadoras de carácter ambiental, cultural e pedagógico", anuncia a Câmara Municipal de Lousada. O objectivo será também preservar a forma e a estrutura arquitectónicas, os sistemas e materiais tradicionais de construção e as manchas de implantação primitivas.

O renovado núcleo arquitectónico dos Moinhos de Pias conta com espaços didácticos dedicados à biodiversidade do rio Sousa e da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior, à arqueologia da farinha no território de Lousada e à geologia do vale do rio Sousa. Para além disso, o espaço vai ter "uma forte componente de formação nas artes tradicionais ligadas à moagem e ao pão", nomeadamente uma oficina do moleiro, uma fábrica de moagem artesanal e um laboratório do pão tradicional.



Com vista à neutralidade energética do projecto, o futuro parque vai ser "exclusivamente alimentado por energia fornecida por microturbinas para microgeração de electricidade", instaladas nos caboucos onde laboravam os antigos rodízios dos moinhos de água.

