Lovers & Lollypops organiza ciclo de concertos em Junho

Depois de ter lançado em Abril o Clube Lovers & Lollypops – espaço online com conteúdos exclusivos como edições, programas de autor, concertos, mixtapes, filmes ou merchandising –, para garantir a manutenção e o financiamento dos seus artistas e projectos, a Lovers & Lollypops regressa, finalmente, aos palcos em Junho com um ciclo de concertos organizado em parceria com o Círculo Católico de Operários do Porto.

Os concertos arrancam a 5 de Junho e têm acesso de duas formas. Os membros do Clube Lovers & Lollypops, independentemente da modalidade apoiada, têm direito a escolher um concerto por mês, sendo os primeiros a seleccionar os lugares do recinto. Os restantes bilhetes serão vendidos através de uma bilheteira online a um preço único de 5€. Apesar do seu carácter presencial, os concertos continuarão a ter transmissão online no canal de YouTube da promotora, “com apelo ao donativo consciente”, diz o comunicado de imprensa.

A programação para as próximas semanas inclui nomes como Ghost Hunt (5 de Junho), Angélica Salvi (11 de Junho), Pedro Augusto (18 de Junho) e Solar Corona (25 de Junho), sempre às 19.00, sendo que Ghost Hunt e Pedro Augusto têm discos recém-lançados. A Lovers & Lollypops sublinha, contudo, que o “formato e periodicidade destes concertos, assim como os horários e espaço, serão definidos em continuidade, numa preocupação da editora e promotora em estar atenta à nova realidade e aos comportamentos do seu público, assim como no respeito para com a sua responsabilidade face à necessidade de cumprir com o calendário e medidas de controlo pandémico”. Pode consultar a programação completa para Junho no site.

