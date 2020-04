Lugar do Desenho desafia a pequenada a criar como Júlio Resende

De portas fechadas por estes dias, à semelhança de outras instituições culturais, o Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende, em Gondomar, quer contornar a impaciência dos mais pequenos e substituí-la pela curiosidade e criatividade. Através do seu serviço educativo, lançou um desafio online que tem tanto de simples como de divertido: criar um desenho, colagem, fotografia, vídeo ou poema a partir do universo do pintor Júlio Resende (1917-2011).

O primeiro passo é pesquisar na Internet pelas palavras “Pintor Júlio Resende”. Depois, há total liberdade para escolher uma imagem ou obra do artista que sirva como inspiração a uma nova obra-prima. Por último, o trabalho deve ser publicado no Instagram com a hashtag #soupintorjulioresende e a identificação da página @fundacao_julio_resende (ou, na falta de Instagram, para info@lugardodesenho.org).

O Lugar do Desenho vai publicando os trabalhos no Facebook e no Instagram à medida que os vai recebendo. Já há várias obras a dar vida ao mural da fundação, por isso é chamar a miudagem lá de casa para juntar mais uma à colecção.

+ 10 obras de arte que nos lembram como é bom estar em casa

+ Dez coisas para fazer com os miúdos dentro de casa

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.