Magical Garden – Alice está de regresso ao Jardim Botânico do Porto para encher as noites de magia

Inspirado no livro “Alice no País das Maravilhas”, este espectáculo nocturno é pensado para toda a família.

O Magical Garden – Alice está de regresso ao Porto. De 9 de Junho a 30 de Outubro, o Jardim Botânico do Porto, em parceria com a Universidade do Porto e a Câmara Municipal, acolhe um espectáculo imersivo nocturno, pensado para toda a família, onde não vão faltar esculturas luminosas, hologramas e efeitos visuais com luzes e lasers que irão pôr em evidência algumas das espécies botânicas do jardim.

O espectáculo, que recebeu mais de 120 mil visitantes na invicta e mais de 135 mil em Lisboa, é uma “viagem sensorial e interactiva” que contará com algumas das mais fascinantes personagens do mundo de Alice no País das Maravilhas, como o Coelho Branco, o Gato Risonho, a Lagarta Azul ou a Rainha de Copas, mas também com passagens conhecidas dos dois livros de Lewis Carrol, o já referido e ainda Alice do Outro Lado do Espelho.

OCUBO Magical Garden – Alice

O espectáculo imersivo do atelier OCUBO tem também pensados alguns ambientes sonoros e instalações multimédia e interactivas, ou seja, haverá uma “aplicação de realidade aumentada que permitirá adicionar magia a um dos cenários, utilizando o telemóvel, e uma projecção de vídeo mapping na fachada Sul da Galeria da Biodiversidade – Centro Ciência Viva do Museu de História Natural e da Ciência da U.Porto”, adiantam em comunicado.

“Após o sucesso da primeira edição, que propunha uma volta ao mundo, quisemos criar com este novo espectáculo uma experiência para toda a família que é uma alegoria das nossas próprias vidas, onde podemos ser grandes ou pequenos, curiosos e aventureiros. Magical Garden – Alice transporta-nos, acima de tudo, para um universo divertido, colorido e onde tudo é possível”, revela Nuno Maya, director criativo e co-fundador do OCUBO.

© DR Magical Garden Alice no Jardim Botânico Tropical de Lisboa

Este ano há mais uma novidade. O bilhete para a exposição imersiva dá acesso directo à Galeria da Biodiversidade – Centro Ciência Viva.

Qua-Dom (sessões 21.00, 21.30, 22.00, 22.30). Bilhetes entre os 8€ e os 12,50€.

