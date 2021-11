Maia ganha um novo festival internacional de música em 2022

O Norte vai estrear um novo festival de música em 2022. A partir do próximo ano, a cidade da Maia vai passar a integrar o circuito festivaleiro do país, com a primeira edição do Maia Compact Records Fest, a decorrer entre 18 e 20 de Março, no Complexo Desportivo Municipal.

Na noite de abertura, 18 de Março, festejam-se os 25 anos da Compact Records, a organizadora do festival, com Herman José e The Last Internationale. No dia 19 de Março, sobem ao palco os Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), The Human League, UHF e Táxi. O último dia, 20 de Março, vai contar com os Editors, dEUS, Mão Morta e The Legendary Tigerman.

.

Os bilhetes vão estar à venda a partir de 12 de Novembro nas lojas Tubitek (pode visitar uma delas no Porto, na Praça D. João I) e na MEO Blueticket. As entradas estarão disponíveis nos formatos diário, passe de dois dias (19 e 20 de Março), VIP (acesso aos três dias) e VIP Premium (acesso aos três dias e a estacionamento).

A Compact Records, que pertence à empresa Abílio Silva & Semanas, Lda (também detentora da CDV Tubitek e CDV Auditu), foi criada em 1997 na Maia. Dedica-se à compra e venda de material fonográfico e funciona como armazém generalista e representante exclusivo em Portugal de bandas nacionais e internacionais.

