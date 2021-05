Maia: há uma nova esplanada no meio da natureza

A Quinta da Boa Vista é um extenso parque de lazer na Maia onde pode admirar obras de João Cutileiro, Zulmiro de Carvalho e Sobral Centeno, e onde foi edificada a Casa da Fundação Gramaxo, um projecto do arquitecto Álvaro Siza Vieira. No coreto que ocupa o centro do parque, nasceu em 2019 um restaurante especializado em carnes maturadas.

© DR

Para aproveitar o bom tempo e os dias de calor que se aproximam, o restaurante Coreto tem agora uma novidade: uma nova esplanada que se estende pelos jardins da Fundação Gramaxo. Com este novo espaço exterior, interligado com as zonas verdes da fundação, pode desfrutar de uma refeição ao ar livre, em contacto com a natureza.

© DR O restaurante está instalado num coreto

Entre as especialidades que saem da sala de maturação do restaurante, estão o costeletão de vaca, o T-bone e o tomahawk, com acompanhamentos como o arroz caldoso, legumes ou o puré de batata-doce. Como alternativas à carne, pode escolher propostas como os bifes de atum. Se preferir, pode optar pelo serviço de delivery, para saborear toda a oferta da carta no conforto de casa.

© Marco Duarte Restaurante Coreto

Rua Nossa Senhora do Bom Despacho (Maia). Todos os dias 12.00-23.00 Reservas: 96 130 1724.

