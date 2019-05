Este Coreto não lhe dá música, dá-lhe carne

Podia chamar pessoas pela música, mas este Coreto é cobiçado pelos fãs de carne. Sim, o novo restaurante da Maia fica num coreto e tem na carne bovina a maior das atracções, garante Pedro Maia, proprietário do espaço.

Comece a refeição com o carpaccio de novilho (8€) ou com a cecina, um presunto de vaca servido com azeitonas e queijo feta (6€). Depois, pode optar pelos bifes, como a entrecôte maturada (20€), ou os nacos, como a posta de vazia de vaca velha maturada (40€/duas pessoas) ou atirar-se aos cortes premium, também maturados, onde brilham o costeletão de vaca nacional (58€/kg), o T-bone e o Tomahawk (ambos a 65€/kg). Todos capazes de alimentar bem quatro pessoas. Os acompanhamentos são pedidos à parte e podem variar entre o arroz caldoso (1,80€), o linguine de legumes (2€), a batata ao sal (1,80€) ou o puré de batata doce (2,50€).

O restaurante fica na Quinta da Boa Vista, onde é possível admirar obras de João Cutileiro, Zulmiro de Carvalho e Sobral Centeno e onde irá erguer-se, em breve, a Casa da Fundação Gramaxo, um projecto do arquitecto Siza Vieira.

©Marco Duarte

