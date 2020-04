Manifestum em Casa: o festival onde a palavra não vive sem a voz

Até ao final de Maio, o Manifestum em Casa vai envolver a palavra em contexto literário, poético, de intervenção e musical, com vários convidados ligados à arte de dizer.

Entre eles estão escritores, poetas e músicos como Adolfo Luxúria Canibal, Ana Deus, António Manuel Ribeiro, Ianina Khmelik, Isaque Ferreira, João Paulo Esteves da Silva, José Valente, Mafalda Veiga, Mário Moutinho, Paulo Campos dos Reis, Rui David, Rui Spranger, Tiago Gomes e Tó Trips. Cada um a partir de sua casa, nas condições possíveis – humanas e técnicas.

Com apresentação a cargo do jornalista e músico Miguel Ribeiro, os conteúdos serão apresentados em formato audiovisual, com duração a rondar os 15 minutos por episódio. Até ao final de Maio, há novos episódios todas as quartas-feiras e sábados.

O Manifestum em Casa pode ser visto nas plataformas do Município de Valongo e na página da Exemplo Extremo, a entidade produtora desta iniciativa. Os dois primeiros episódios já estão disponíveis. O primeiro com José Carlos Barros, Rui David, Nuno Ataíde das Neves, João Rios, Mafalda Veiga e Filipa Leal, e o segundo com Ana Celeste Ferreira, José Valente, João Rios, Renato Filipe Cardoso, Filipa Leal, Adolfo Luxúria Canibal e Marta Abreu.

