MANNA mia: pizzas e focaccias vegetarianas de massa-mãe a partir deste sábado

O MANNA mia é um "conceito teste" que Sara Sá e Hélder Miranda, os proprietários do Manna Porto, na Rua da Conceição, vão pôr em prática já a partir deste sábado, 18 de Abril. Vão produzir "pizzas e focaccias de massa mãe, vegetarianas e vegan" todos os sábados, com ingredientes sempre que possível "orgânicos, locais, da época e comprados a pequenos produtores", explicam.

A pizza vegetariana, com molho de tomate caseiro, mozarela, cogumelos preservados em azeite e ervas, rúcula e funcho, e a vegan, com pesto de beterraba, cenoura fermentada, rúcula e tomate-cereja assado caramelizado, são as opções para amanhã, ambas a 10€.

Nas focaccias, conte com uma de tomate-cereja, queijo e funcho (7,50€) e outra sem ingredientes de origem animal, com azeite, ervas, sementes e flor de sal (6,50€).

As especialidades do MANNA mia, o novo projecto deste espaço dedicado à alimentação vegetariana e vegan, ao yoga e à meditação, vão estar disponíveis entre as 12.30 e as 19.30, mas têm que ser encomendadas através do email (smile@mannaporto.com) ou Whatsapp (916 285 608). Podem ser levantadas para take-away ou entregues em casa em nome próprio ou com a Uber Eats.

+ Restaurantes do Porto com entregas ou take-away

+ 5 apps de yoga e meditação para enfrentar a quarentena

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.