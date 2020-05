Mão Morta são a primeira confirmação do festival Paredes de Coura 2021

O festival Vodafone Paredes de Coura não vai acontecer este ano devido à pandemia de Covid-19, mas a edição de 2021 já tem o primeiro nome confirmado: os Mão Morta. A banda bracarense regressa a um palco onde já foi muitas vezes feliz.

A promotora do festival já tinha revelado a ambição de manter o cartaz de 2020 para o próximo ano, mas nada está ainda garantido. O anúncio oficial da primeira confirmação para o cartaz de 2021 foi feito por João Carvalho, director do festival Paredes de Coura, no programa Conversas que Marcam, onde também participava Adolfo Luxúria Canibal, vocalista dos Mão Morta.

A edição deste ano do festival deveria acontecer entre 19 e 22 de Agosto e deverá realizar-se em 2021 nas mesmas datas. Estavam anunciados nomes como os Pixies, Idles, Explosions in the Sky, The Comet is Coming, Mac DeMarco, Soulwax, Princess Nokia e Ty Segall.

