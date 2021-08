MAR Shopping acolhe Operação Tampinhas até ao final do mês

Solidariedade e reciclagem são as palavras de ordem da iniciativa solidária O Tampinhas, da MatosinhosHabit, integrada na 17º edição da Operação Tampinhas, criada pela Lipor. Juntas instalaram no MAR Shopping, em Matosinhos, até ao final do mês, cinco estruturas para a recolha de tampas de plástico, cujo objectivo é reciclar o material recolhido e utilizar o valor de venda para a doação de equipamentos médicos, ortopédicos ou similares.

Ao longo de 15 anos de existência, a Operação Tampinhas já recolheu e tratou 847 toneladas de tampinhas e distribuiu mais de 1.650 equipamentos diferentes a quase 600 instituições, um total de mais de meio milhão de euros. Já a parceria com a MatosinhosHabit - empresa municipal de habitação solidária - surgiu há cerca de dois anos e mantém-se até hoje.

É no átrio (no piso 0) do centro comercial, até 31 de Agosto, que os visitantes vão poder contribuir para esta causa, com tampas de plástico de garrafas de líquidos alimentares, como águas e sumos. Para saber que outras tampas pode ainda reciclar, consulte o guia online, feito pela Lipor. Até agora uma das doações mais significativas veio dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça.

"Este projecto alia os nossos compromissos com o planeta e com as pessoas, pelo que temos todo o prazer em contribuir para que mais beneficiários tenham acesso a equipamento que, de outra forma, teriam dificuldade em adquirir, ao mesmo tempo, que ajudamos a que toneladas de plástico sejam recicladas", revela em comunicado Sandra Monteiro, directora-geral do MAR Shopping, a propósito desta parceria com o centro comercial.

A Operação Tampinhas decorre ao longo de todo o ano de 2021, a nível nacional, e quando terminar será publicada a lista das pessoas e entidades que vão beneficiar dos equipamentos médicos, de acordo com o normativo do projecto.

