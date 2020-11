Marca portuense lança jóia solidária para animais

A marca portuense de joalharia artesanal Mel Jewel associa-se à SOS Animal com uma nova peça solidária – um pendente em prata com a inicial para colocar na coleira.

Em tempo de pandemia e confinamento, os animais de estimação são uma companhia especial para os seus humanos. Com eles partilham mimos e festas, abraços e beijos, pensamentos e passeios. É também neles que muitos encontram o alento e a energia para continuar com esperança no futuro.

A pensar neles, a Mel Jewel desenhou uma nova peça solidária que pode ajudar muitos animais. Por cada venda, 10€ reverterão a favor da SOS Animal, uma associação sem fins lucrativos de protecção animal, que conta com voluntários em todo o país.

O Zoe Pet Locket é um pendente em prata com banho de ródio, com a inicial para colocar na coleira. Inspirado no colar Zoe da Mel Jewel, este pendente é "minuciosamente modelado à mão, oferecendo a combinação perfeita entre o dono e os seus amigos de quatro patas", refere o comunicado da marca. A letra é colocada numa argola e também modelada à mão por artesãos do Norte do país.

© Mel Jewel O pendente custa 55€, revertendo 10€ a favor da SOS Animal

"Ao mesmo tempo que os nossos recebem toda a atenção, infelizmente continuam a existir muitos animais que não têm o conforto de uma casa e que, com todas as dificuldades que existem actualmente, em todas as áreas, também eles se vêem com mais carências", refere Luísa Pedroso, designer e co-fundadora da marca.

"Ajudar quem luta diariamente pelos direitos dos animais" foi o mote para este novo lançamento, alargando assim o leque da marca com a sua primeira peça desenhada para animais. O Zoe Pet Locket encontra-se à venda em exclusivo na loja online. Cada pendente custa 55€, revertendo 10€ a favor da SOS Animal.

+ Um livro com 21 gatos ilustrados para recapitular a história da arte

+ O Porto tem um novo parque canino

+ Leia aqui a edição online e gratuita da Time Out Portugal