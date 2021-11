Marca portuguesa de luxo cria mala para representar a desigualdade salarial entre homens e mulheres

Novidades não faltam quando o assunto são marcas portuguesas e a mais recente é a nova mala da Ownever, uma marca portuguesa especializada em artigos de luxo. Trata-se de um lançamento especial, que aconteceu no Dia Nacional da Igualdade Salarial (2 de Novembro), e que pretende realçar a desigualdade salarial entre géneros, oferecendo a todos os clientes, que comprem este modelo, 136 anos de garantia, número que simboliza o tempo que falta até se atingir essa igualdade.

A campanha foi criada com base no mais recente Relatório Global do World Economic Forum, que confirma que apenas no ano de 2157 se vai atingir a paridade salarial entre homens e mulheres. Tendo isto em conta, a Ownever usou este número (2157) para criar um novo modelo de mala.

Mas não é tudo. Além de começarem a vender este acessório, asseguram 136 anos de garantia, um número que resulta do "impacto da pandemia, que adicionou 36 anos extra aos já 99,5 necessários para diminuir a desigualdade entre géneros", lê-se em comunicado. "Esta desigualdade engloba a desigualdade salarial, na saúde, no poder político, na participação económica, na educação e sobrevivência."

© DR Mala 2157 da Ownever

"Somos uma marca criada por mulheres para mulheres e depois de ler este relatório, e olhando por exemplo para a desigualdade salarial, não poderia ficar indiferente. Durante a pandemia, as mulheres perderam anos de igualdade em relação aos homens, criando uma fenda de desigualdade ainda maior", explica Eliana Barros, fundadora da marca, em comunicado.

A melhor forma que encontrou para alertar o público foi criando esta mala feita à mão "com recurso a bio-leather e seguindo práticas éticas e sustentáveis", em preto, com linhas simples, e com o número 2157 gravado na lateral. Está à venda exclusivamente na loja online da marca, por 395€.

