Marcas portuenses de café de especialidade unidas em colaboração

Em tempo de isolamento, três marcas de café de especialidade uniram-se para demonstrar o espírito de comunidade e criar um café com três torras distintas. A Vernazza, a Senzu e a 7g Roaster são concorrentes, mas não se encaram como adversárias. Juntaram-se para mostrar que não há maior força do que uma comunidade unida com um objectivo comum.

O projecto 3x1 une as três marcas numa colaboração inédita para trazer um café que pode ser saboreado de três formas distintas. Cada torrador desenhou o seu perfil de torra a partir de grãos oriundos do Burundi, para obter três experiências diferentes de aroma, textura e sabor.

A primeira edição 3x1 esgotou no próprio dia de lançamento e a nova edição limitada está agora disponível. O café é vendido em packs de 20€ com três sacos de 150 gramas. Pode comprar nas lojas online da Vernazza e da Senzu e nas redes sociais da 7g Roaster. Aproveite, antes que esgote. Esta é a melhor altura para apoiar os pequenos projectos de autor.

+ Leia aqui a edição desta semana da Time In Portugal

+ Os melhores sítios para beber café de especialidade no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.