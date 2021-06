Marcha do Orgulho LGBTI+ nas ruas do Porto em Julho

Em 1969, os protestos de Stonewall catapultaram o movimento LGBT para a rua. Este megafone tem sido um dos símbolos mais significativos da luta e reivindicação pela igualdade dos direitos da comunidade LGBTI+. No Porto, a Marcha do Orgulho nasceu em 2006, em nome de Gisberta (1961-2006) e em nome dos direitos humanos.

Este ano, a 16.ª edição da Marcha regressa às ruas do Porto. A data está marcada para 3 de Julho, a partir das 15.00, com ponto de encontro na Praça da República, avança o portal Dezanove. Já há também marchas anunciadas em Lisboa (19 de Junho) e Braga (17 de Julho). Em contexto de pandemia, deverão ser observadas as regras básicas de segurança, higienização das mãos, uso de máscara e distanciamento entre os participantes.

A partir de uma proposta da actriz e encenadora Sara Barros Leitão, a Marcha do Orgulho do Porto lançou este ano um abaixo-assinado para voltar a endereçar o pedido de atribuição do nome de Gisberta Salce Júnior a uma rua da cidade do Porto à Comissão de Toponímia. A carta pode ser assinada por colectivos e por pessoas individuais neste link.

+ Uma rua no Porto para lembrar Gisberta (1961-2006)

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal