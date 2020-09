Maria Limão: crepes, galletes e limonadas no Bonfim

Depois de percorrer algumas zonas da cidade em versão street food, da Foz à Baixa, passando ainda por Gaia, tal como aconteceu em Lisboa antes de abrir um espaço físico na capital, a Maria Limão assentou arraiais no Bonfim.

No menu há panquecas (a partir de 3,90€), menus de brunch (a partir de 12,90€) e crepes doces (a partir de 3,70€), opções que já existiam sobre rodas. Mas agora também há galletes, crepes salgados feitos com trigo sarraceno e, por isso, sem glúten. Com presunto, queijo amanteigado, figo e roquefort (6,80€), com húmus de beterraba, abacate e feta (6,50€) ou de salmão com queijo creme e pepino (7€) são algumas das sugestões. Os nachos feitos com trigo sarraceno (4€) também são uma novidade, se quiser petiscar a meio da tarde.



Para beber, além das várias limonadas – da clássica (2€) às de fruta, como coco ou maracujá (2,20€) – há cocktails (a partir de 4€) que pode beber no terraço das traseiras ou no espaço interior, onde as paredes são pintadas pelo artista urbano OzeArv. Às sextas e sábados há happy hour, das 18.00 às 19.00, com oferta de um na compra de outro.

