Marionetas regressam a Santa Maria da Feira em Março

A exposição dos 20 anos do percurso de Rui Sousa, marionetista e fundador das Marionetas da Feira, companhia que preserva a tradicional construção e manipulação de marionetas de fios; o autocarro-teatro guiado pela companhia algarvia ACTA VACTe, que vem “alertar para a eterna escassez da água”; ou Os Soños na Gaiola, de Títeres Alakran e A Barraca Camiño a Compostela, de Títeres Cachirulo, espectáculos vindos da Galiza, são alguns dos pontos do programa da terceira edição do Eixos - Ciclo de Teatro de Marionetas.

O evento regressa entre 18 e 22 de Março ao Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira, com uma “aposta na descentralização territorial e na intergeracionalidade”. Esta traduz-se na distribuição da programação por várias escolas do concelho, nomeadamente em freguesias como Feira, Fiães, Lobão e Lourosa. As três primeiras vão acolher a peça O Pão que o Diabo Amassou e a última acolhe o autocarro-teatro Uma Torneira na Testa.

O Eixos - Ciclo de Teatro de Marionetas, ponto de encontro e partilha de histórias, integra, ainda, peças como Theathrum Puparum (Inês de Castro) e Sons em Movimento, e as oficinas Cantinho do Aprendiz e Construção de Marionetas. A entrada é livre.

