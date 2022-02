Os mais pequenos vão poder assistir a alguns dos maiores sucessos de animação do último ano nos cinemas do MAR Shopping Matosinhos. No primeiro sábado de cada mês, a entrada é gratuita para crianças de 3-12 anos e acompanhantes.

O “Fitinhas”, programa de cinema infantil gratuito, está de regresso aos cinemas NOS do MAR Shopping Matosinhos, depois de um interregno de três anos. Até Julho, no primeiro sábado de cada mês, os mais pequenos vão poder assistir a alguns dos maiores sucessos de animação do último ano, com entrada livre. As sessões são destinadas a crianças dos três aos 12 anos e acompanhantes (máximo de dois adultos) e têm início às 10.30.

Na primeira sessão, a 5 de Março, será exibido D’Artacão e os Três Moscãoteiros: o Filme, com vozes de Vasco Palmeirim e Nuno Markl na versão em português. Seguem-se os filmes Encanto, nomeado aos Óscares 2022 (2 de Abril), Cantar! 2 (7 de Maio), Clifford: o Cão Vermelho (4 de Junho) e Velozes e Traquinas: A Grande Corrida na Neve (2 de Julho).

Os bilhetes podem ser levantados nos Cinemas NOS dentro do habitual horário de funcionamento, de segunda-feira a sábado, até à hora da sessão. O número de bilhetes está limitado aos lugares disponíveis. Consulte o regulamento aqui.

