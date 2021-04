Matosinhos inaugura exposição com realidade aumentada

Tirando partido das novas tecnologias, como a realidade virtual e a realidade aumentada, a exposição 25 Anos Depois poderá ser vista entre 10 de Abril e 6 de Junho, em três espaços municipais de Matosinhos: Museu da Quinta de Santiago, Galeria Municipal e Paços do Concelho.

Desde a pintura à escultura, a mostra propõe uma retrospectiva dos últimos 25 anos de aquisições de obras de arte em que a autarquia de Matosinhos tem investido para enriquecer o seu acervo artístico. Depois de instalar no telemóvel ou tablet uma aplicação multimédia, desenvolvida em exclusivo para a Câmara de Matosinhos, os visitantes vão ter acesso a um novo olhar sobre esta selecção de obras de arte. Basta virar o ecrã para a obra e, instantaneamente, ela ganhará vida e sairá para fora dos limites da moldura, acompanhada por informação áudio da obra e do artista.

A exposição desenvolve-se a partir do Museu da Quinta de Santiago, seccionada pelos espaços interiores, mas também pelo exterior, convidando a um passeio pelos jardins. Do outro lado do rio Leça, a mostra estende-se à Galeria Municipal, com obras de cariz mais contemporâneo, e ao edifício dos Paços do Concelho. Aqui, o tema central em exibição serão as memórias individuais e colectivas do concelho, as paisagens, costumes e as actividades económicas, através de obras dos artistas Augusto Gomes, António Carneiro, John Sargent, Júlio Resende, José Emídio e Rui Anahory, entre outros.

Em simultâneo, a Casa do Design apresenta TOM — todo o desenho possível, uma exposição dedicada a Thomaz de Mello [Tom], artista gráfico luso-brasileiro com obra referencial na ilustração, banda desenhada e publicidade, nos anos 1920–80. Está patente até 16 de Maio.

