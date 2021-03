Mural em Matosinhos presta homenagem aos profissionais que combatem a pandemia

O Centro Incentivar a Partilha (CIaP), no Conjunto Habitacional Cruz de Pau, tem agora um mural artístico em forma de agradecimento a todos os profissionais que estão na linha da frente no combate à Covid-19. Foi com esse objectivo que a MatosinhosHabit, em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos e o CIaP, desafiaram o artista urbano Paulo Boz a criar esta obra.

O mural pretende ser "uma memória viva de quem esteve no combate à pandemia, não só no sector da saúde, mas também em outras áreas, lembrando o trabalho de profissionais como bombeiros, polícias, profissionais de limpeza e varredura, entre muitos outros", refere a publicação da Câmara Municipal.

© Câmara Municipal de Matosinhos

O trabalho foi criado entre os dias 28 e 30 de Março pelo artista matosinhense Paulo Boz, que já tem colaborado com a MatosinhosHabit na iniciativa “Mural(iz)arte”, que mereceu destaque na plataforma europeia Housing Evolutions.

