Matosinhos lança serviço de partilha de bicicletas eléctricas

A partilha de bicicletas é uma das formas de promover deslocações urbanas com menor impacto no ambiente. Nesse sentido, a Câmara de Matosinhos lançou o serviço Bike4Me, de partilha de bicicletas eléctricas com doca. As inscrições estão abertas até 31 de Maio através deste link.

Nos próximos seis meses, a Câmara vai testar e optimizar este serviço, ao mesmo tempo que "quantifica e valoriza as emissões evitadas nas deslocações, a partir da experiência de quem vive e/ou trabalha em Matosinhos e que queira fazer parte da construção de um futuro zero carbono na cidade", lê-se em comunicado.

Quem quiser participar neste projecto-piloto deve ter residência e/ou local de trabalho próximo das estações (Basílio Teles, ISCAP e CEiiA) e garantir uma utilização mínima de três vezes por semana. O período de teste tem a duração de seis meses, desde 1 de Junho até 1 de Dezembro de 2021.

O município de Matosinhos está a construir um caminho no combate às alterações climáticas, a partir da mobilidade zero carbono na cidade. Foi nesse sentido que lançou, com o apoio do Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CeiiA), o Matosinhos by AYR, com a ambição de ser "uma das primeiras cidades neutras em carbono". Este programa envolve o município, as empresas, os operadores de mobilidade, as comunidades e os cidadãos, na construção de "novos modelos de mobilidade que evitem emissões e que sejam adequados a quem vive e trabalha no município".

