Matosinhos mantém serviço de entregas para apoiar os restaurantes

Em Novembro do ano passado, a Câmara de Matosinhos lançou um modelo municipal gratuito de entregas ao domicílio via táxi, de forma a ajudar os restaurantes do concelho. Face às medidas anunciadas no início deste ano, o município decidiu prolongar e estender a iniciativa Matosinhos.come, que passou a funcionar diariamente durante Janeiro. Mas este serviço vai continuar.

Face ao prolongamento do recolhimento obrigatório, e tendo como base o sucesso obtido pela iniciativa, que já levou a casa dos matosinhenses e dos moradores nos concelhos limítrofes quase 10 mil refeições, a Câmara decidiu manter a iniciativa, comparticipando 60% do valor de entrega.

Assim, pode continuar a usufruir da gastronomia matosinhense em sua casa, contando com o serviço diário de entrega ao domicílio durante o período de confinamento em todo o concelho de Matosinhos e nos concelhos limítrofes, num total de 54 uniões de freguesias de Vila do Conde, Maia, Valongo, Gondomar, Porto e Vila Nova de Gaia – descubra aqui se a sua área de residência está incluída.

Basta ligar para o restaurante, fazer o seu pedido e indicar a morada de entrega. Na lista de restaurantes aderentes, pode consultar os menus e os contactos para fazer o seu pedido.

De forma a apoiar o sector da restauração, a Câmara Municipal de Matosinhos está a oferecer aos restaurantes do concelho embalagens de take-away de modelo universal. Os restaurantes que quiserem receber as embalagens gratuitas devem entrar em contacto através do e-mail turismo@cm-matosinhos.pt.

