O Rei dos Leitões já chegou a Matosinhos

A Mealhada é sempre um bom motivo para um desvio da A1. A culpa é do leitão, o mais afamado prato desta zona, que é servido em templos gastronómicos como o Rei dos Leitões, restaurante aberto desde 1947 e conquistador de vários prémios – entre eles, o título de Melhor Restaurante da Europa 2019, pelo Conselho Europeu de Confrarias Enogastronómicas.

Em 2020, o restaurante apostou no serviço de take-away e de entregas ao domicílio, não apenas na região, mas noutros pontos do país. Agora, a convite dos próprios, o Rei dos Leitões estabeleceu parcerias com os restaurantes Solar dos Presuntos, em Lisboa, e Os Lusíadas, em Matosinhos. No restaurante da capital, as entregas são feitas às quartas-feiras e sábados ao almoço.

No restaurante de Matosinhos, especializado em peixe e marisco, pode agora encomendar o famoso leitão assado à Bairrada para o jantar de sexta-feira ou o almoço de domingo. A encomenda é feita directamente com o restaurante. Basta ligar para o número de telefone (229 378 242) ou de telemóvel (911 114 566).

© DR Leitão à Bairrada do Rei dos Leitões

