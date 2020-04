Matosinhos promove conversas online com autores portugueses

A promoção e criação de hábitos de leitura é o objectivo do Plano Municipal de Leitura de Matosinhos, que promove regularmente encontros com autores, sessões de poesia em espaços públicos ou laboratórios de leitura e escrita. Face ao actual cenário de isolamento, a iniciativa foi reformulada para as plataformas digitais e está de volta com uma série de conversas mensais com autores portugueses.

O programa arranca esta quinta-feira 2, às 18.30, com uma conversa entre o escritor Afonso Cruz e o jornalista Sérgio Almeida. A sessão vai ser emitida em directo no Facebook do município e, além de marcar presença a partir do conforto do seu sofá, pode fazer perguntas ao autor através da caixa de comentários da transmissão.

O novo formato contará, nos próximos meses, com nomes como Ana Margarida Carvalho, Luís Osório, Isabel Stillwell e Pedro Mexia. Apesar do seu regresso atípico, o Plano Municipal de Leitura de Matosinhos prevê continuar com iniciativas como a declamação de poesia por João Rios, Isaque Ferreira, Rui Spranger e Renato Filipe Cardoso (em datas a ser anunciadas) e a Hora do Conto, dedicada aos mais novos, que deverá acontecer no Facebook da Biblioteca Municipal Florbela Espanca.

