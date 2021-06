Matosinhos vai criar rede de percursos rurais

O Parque Rural de Matosinhos já está a ser preparado pela Câmara Municipal e será um dos projectos estruturantes do Plano Director Municipal (PDM). O objectivo é "ordenar a estrutura de circulação rural, através da criação de uma rede de caminhos rurais", anuncia o município.

O projecto vai promover o reordenamento e a requalificação das áreas de acesso aos campos agrícolas, mantendo e respeitando a identidade dos actuais usos ligados à actividade agrícola. O futuro parque vai valorizar percursos que incluem património edificado (como moinhos) e contar com observatórios da paisagem, distribuídos por pontos estratégicos de observação e descanso.

© Francisco Teixeira / Câmara Municipal de Matosinhos Parque Rural de Matosinhos

O primeiro passo para a concretização deste projecto foi dado esta segunda-feira, com a assinatura de escrituras de doações por parte de nove proprietários de um conjunto de parcelas de terrenos de caminhos rurais, entre as ruas dos Caçadores e do Marreco, na União das Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo. O caminho rural tem uma extensão de 700 metros quadrados e a área de implantação é de 2985,93 metros quadrados.

© Francisco Teixeira / Câmara Municipal de Matosinhos Parque Rural de Matosinhos

O desenvolvimento da estratégia do PDM para a união de Freguesias de Lavra e Perafita vai visar a protecção e rentabilização do ambiente e da paisagem, de forma sustentável. Este projecto-piloto mereceu o parecer favorável por parte da Entidade Regional da Reserva Agrícola.

“Em suma, trata-se do início de uma importante acção de valorização do espaço rústico de Matosinhos, tantas vezes subvalorizado, e que urge trazer à luz como fundamental componente do equilíbrio territorial do concelho”, referiu a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, citada em comunicado.

© Francisco Teixeira / Câmara Municipal de Matosinhos Parque Rural de Matosinhos

