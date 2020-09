Matosinhos vai ter mais cinco linhas de autocarro

É o mais importante reforço da rede de transporte público rodoviário em Matosinhos nos últimos 30 anos. O concelho vai receber mais cinco linhas de autocarros – serão mais 105 quilómetros de rede, mais 140 pontos de embarque e desembarque e mais 1300 quilómetros por dia de operação.

Segundo o comunicado da autarquia, estas cinco novas linhas, que deverão arrancar em Novembro, vão suprir as dificuldades nas zonas mais carenciadas do concelho. Estavam previstas para o final de 2021, mas o seu início foi antecipado para multiplicar opções de transporte público nos tempos de pandemia.

As novas linhas incidem sobretudo no norte do concelho, ligando Angeiras à rede de Metro em Vilar do Pinheiro e ao Mar Shopping. Vão também ligar a zona da Agudela (Lavra) à rede de Metro no Aeroporto do Porto e ligar Leça da Palmeira (Exponor) à Estação de Metro na Senhora da Hora. Outra das novas linhas atravessa o centro do concelho, unindo o Metro no Aeroporto do Porto ao Metro em Ramalde, passando pelo Lugar das Carvalhas e por outros locais que já não tinham autocarros há vários anos.

