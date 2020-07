Matosinhos vai ter praia para cães

Matosinhos vai ter pela primeira vez uma praia pet-friendly no concelho. A recomendação foi aprovada esta segunda-feira em sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Matosinhos para estabelecer como praia pet-friendly uma das praias do município (ou parte de um areal do concelho).

Uma praia pet-friendly permite a permanência de pessoas acompanhadas por animais domésticos, com as devidas regras e condições de higiene. A recomendação teve origem no grupo municipal do PAN – Pessoas-Animais-Natureza e foi aprovada por maioria, com votos contra do PSD e de dois deputados independentes do Grupo António Parada, Sim!.

"Há a necessidade crescente de criação de espaços próprios para recreio, actividades e interacção entre animais e suas famílias", refere, em comunicado, Albano Lemos Pires, eleito pelo PAN. "Em Matosinhos, já se iniciou uma rede de parques caninos, entendemos que falta agora contemplar os matosinhenses com uma praia pet-friendly, seguindo o bom exemplo de Oeiras", que inaugurou uma praia para animais domésticos no último fim-de-semana.

Na reunião desta terça-feira passou ainda por unanimidade a proposta para a distribuição de um cheque veterinário destinado ao controlo da reprodução dos animais (canídeos e felinos) dos residentes no município.

