A Praia dos Pescadores, em Oeiras, vai passar a ser pet friendly

A partir do próximo sábado, Oeiras passa a ter uma praia pet friendly. A eleita foi a Praia dos Pescadores, em Paço de Arcos.

Também conhecida como Praia Velha, localizada junto ao Centro Náutico de Paço de Arcos, será a partir de 27 de Junho uma das praias do país que permite a permanência de animais domésticos. A iniciativa partiu da Câmara Municipal de Oeiras (CMO), que a esta permissão acrescentou um conjunto de regras e condições de higiene.

Uma dela passa pela utilização de uma área limitada, destinada a pessoas que se façam acompanhar de animais. Estes têm de usar coleira ou peitoral e açaime ou trela e o tutor não se pode esquecer dos documentos do amigo em casa. São eles o Documento de Identificação do Animal de Companhia (DIAC) ou o Passaporte do Animal de Companhia (PAC) ou, em situações legalmente previstas, o Boletim Sanitário de Cães e Gatos.

Haverá um dispensador de sacos para os dejectos caninos, que têm de ser recolhidos obrigatoriamente, e não é permitida a utilização da praia por animais que se encontrem nas seguintes condições: feridos ou doentes, em cio, grávidas, a amamentar ou ninhadas em período de aleitamento. A CMO acrescenta ainda que os animais "devem ser protegidos de condições ambientais ou climáticas adversas, nomeadamente da chuva, do frio, do calor, das correntes de ar e da excessiva exposição solar".

A circulação de cães considerados de raça potencialmente perigosa ou animais perigosos exige alguns requisitos adicionais. Além da trela curta até um metro de comprimento, o animal deve usar um açaime funcional (que não permita comer ou morder), deve estar licenciado pela respectiva Junta de Freguesia e possuir um seguro de responsabilidade civil.

Todas as regras vão estar expostas num painel informativo à entrada da Praia dos Pescadores.

